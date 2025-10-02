MLB

Robert Suárez iguala al "Kid" Rodríguez y acecha a Ugueth Urbina en una increíble marca de postemporada

El derecho de los Padres de San Diego le bajó la persiana al triunfo de su equipo ante Chicago

Por

Josué Porras Estebanot
Jueves, 02 de octubre de 2025 a las 10:28 am
Robert Suárez iguala al "Kid" Rodríguez y acecha a Ugueth Urbina en una increíble marca de postemporada
Robert Suárez / Foto: AP
Suscríbete a nuestros canales

Los Padres de San Diego se niegan a caer sin dar batalla. Luego de perder el primer duelo de la Serie de Comodín ante los Cachorros de Chicago, el equipo californiano saltó al Wrigley Field este miércoles 1 de octubre con más determinación que nunca, y con una buena actuación colectiva del pitcheo, lograron imponerse por pizarra de 3-0.

NOTAS RELACIONADAS

Además, como suele ser costumbre en estos escenarios, la responsabilidad de ponerle el candado a este desafío la tuvo el derecho venezolano Robert Suárez, quien viene de tener una campaña regular espectacular, en la que logró salvar nada más y nada menos que 40 compromisos.

Con mucho temple y oficio, el serpentinero criollo subió al montículo de Wrigley Field y sacó nada más y nada menos que cuatro outs, con 18 envíos al plato, para sumar su primer juego salvado de esta postemporada, y además, empezar a codearse muy de cerca con Francisco "El Kid" Rodríguez y Ugueth Urbina en lo que a salvamentos de criollos en playoffs se refiere.

Robert Suárez, infalible en postemporada

Y es que, con su juego salvado ante los Cachorros de Chicago, el derecho Robert Suárez sumó su tercer juego salvado de por vida en postemporada, para igualar a Francisco Rodríguez como el segundo criollo con más salvamentos en instancias decisivas.

Además, el derecho de los Padres de San Diego está a tan solo un salvamento de igualar los cuatro que acumuló Ugueth Urbina en postemporada, siendo esta la marca máxima para un criollo.

Eso sí, para superar a Urbina en 2025, Robert Suárez necesita que sus Padres de San Diego derroten este jueves 2 de octubre a los Cachorros de Chicago en el tercer y decisivo juego de la Serie, para que el equipo se mantenga con vida.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo La Rinconada Carreras
Jueves 02 de Octubre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
MLB