Robert Suárez iguala al "Kid" Rodríguez y acecha a Ugueth Urbina en una increíble marca de postemporada

Los Padres de San Diego se niegan a caer sin dar batalla. Luego de perder el primer duelo de la Serie de Comodín ante los Cachorros de Chicago, el equipo californiano saltó al Wrigley Field este miércoles 1 de octubre con más determinación que nunca, y con una buena actuación colectiva del pitcheo, lograron imponerse por pizarra de 3-0.

Además, como suele ser costumbre en estos escenarios, la responsabilidad de ponerle el candado a este desafío la tuvo el derecho venezolano Robert Suárez, quien viene de tener una campaña regular espectacular, en la que logró salvar nada más y nada menos que 40 compromisos.

Con mucho temple y oficio, el serpentinero criollo subió al montículo de Wrigley Field y sacó nada más y nada menos que cuatro outs, con 18 envíos al plato, para sumar su primer juego salvado de esta postemporada, y además, empezar a codearse muy de cerca con Francisco "El Kid" Rodríguez y Ugueth Urbina en lo que a salvamentos de criollos en playoffs se refiere.

Robert Suárez, infalible en postemporada

Y es que, con su juego salvado ante los Cachorros de Chicago, el derecho Robert Suárez sumó su tercer juego salvado de por vida en postemporada, para igualar a Francisco Rodríguez como el segundo criollo con más salvamentos en instancias decisivas.

Además, el derecho de los Padres de San Diego está a tan solo un salvamento de igualar los cuatro que acumuló Ugueth Urbina en postemporada, siendo esta la marca máxima para un criollo.

Eso sí, para superar a Urbina en 2025, Robert Suárez necesita que sus Padres de San Diego derroten este jueves 2 de octubre a los Cachorros de Chicago en el tercer y decisivo juego de la Serie, para que el equipo se mantenga con vida.