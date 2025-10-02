MLB: ¡En búsqueda! Al menos 5 equipos entran en el baile de banquillos

Suscríbete a nuestros canales

Mientras algunos equipos celebran, otros se embarcan en una búsqueda crucial para encontrar el timonel que los guíe hacia el éxito. Esta oleada de vacantes, una de las más grandes en los últimos años, ha puesto en el punto de mira a varias franquicias y ha generado una gran expectación sobre los posibles candidatos.

Los equipos que buscan un nuevo mánager son los Bravos de Atlanta, los Angelinos de Los Ángeles, los Gigantes de San Francisco, los Mellizos de Minnesota y los Rangers de Texas.

Los involucrados

El caso más destacado, y que ha captado la atención de todo el mundo del béisbol, es el de los Angelinos de Los Ángeles. El equipo no ejerció la opción de contrato de Ron Washington para 2026, dejando una vacante que ha puesto a un ícono en la mira: Albert Pujols. El legendario slugger es el candidato más destacado para el puesto y, según fuentes cercanas a la organización, es la opción principal del propietario Arte Moreno. Su vasta experiencia como jugador y su respeto en el béisbol lo convierten en un candidato ideal para un equipo que necesita una figura inspiradora y un cambio de cultura.

Por su parte, los Bravos de Atlanta han anunciado que Brian Snitker no regresará, poniendo fin a una etapa exitosa que incluyó una Serie Mundial en 2021. De manera similar, los Gigantes de San Francisco despidieron a Bob Melvin tras dos temporadas sin playoffs. El presidente de operaciones, Buster Posey, busca a un mánager que se adapte mejor a la nueva visión de la organización.

Los Rangers de Texas se encuentran en una situación similar, ya que Bruce Bochy, quien ganó la Serie Mundial con el equipo, no regresará. Y los Mellizos de Minnesota han decidido separarse de Rocco Baldelli.

La búsqueda de un nuevo mánager no se trata solo de encontrar un nombre conocido, sino de encontrar a un líder que se adapte a las estadísticas avanzadas y a la cultura moderna del béisbol. Las nuevas contrataciones demuestran una variedad de enfoques, desde la apuesta por talento emergente hasta la confianza en la experiencia probada.

El mercado de mánagers en la MLB refleja un deporte en constante evolución, donde las decisiones en el banquillo son tan cruciales como las jugadas en el campo. Los equipos buscan líderes que puedan navegar por las complejidades de un juego cada vez más impulsado por los datos y la estrategia, a la vez que inspiran a sus jugadores a dar el máximo.

