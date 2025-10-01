MLB: Brian Snitker cierra su ciclo como mánager de Bravos de Atlanta

Suscríbete a nuestros canales

Brian Snitker ha estado vinculado a Bravos de Atlanta por 49 temporadas en Grandes Ligas. Uno de los dirigentes más longevos y con más experiencia de la liga. Sin embargo, este 2025 fue su última vez como manager y pasará a tener un rol diferente en la organización para 2026.

La organización de Bravos resaltó en un comunicado que ahora pasará a tener un rol de asesor de marca en 2026. Un rol simbólico para cerrar una etapa histórica en uno de los equipos más mediáticos en la historia de la MLB. Como estrategia principal ganó la Serie Mundial en 2021 y 6 títulos divisionales.

Snitker comenzó su carrera en Atlanta como mánager de Ligas Menores, seguidamente pasó a un rol de coach en el equipo principal y en 2016 le dieron la oportunidad de dirigir a Bravos. Su carrera como termina con marca de 811 victorias y 668 derrotas, con porcentaje de .548.

Brian Snitker un histórico de Bravos de Atlanta

Brian Snitker es uno de los personajes históricos de la organización; gracias a sus 811 victorias en su carrera como manager de la organización. Solo está por detrás de los miembros del Salón de la Fama: Bobby Cox con 2149 victorias y Frank Selee con 1004 triunfos.

Por otra parte, desde su debut como manager en 2016, Snitker tiene la mayor cantidad de victorias para un manager. Solo es superado por Dave Robert y sus Dodgers de Los Ángeles, que en estos momentos 944 victorias y 575 derrotas para un porcentaje de .621.

Snitker un preparador de peloteros

Brian Snitker estuvo un total de 20 temporadas en Ligas Menores, por sus manos pasaron parte de los mejores peloteros de los últimos años de la organización. Por esa razón, es considerado un formador de calidad en la liga y en ese contexto tuvo su oportunidad para dirigir en 2016.