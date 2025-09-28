Trump ordena al IRS cambios urgentes, así afectará la forma en que recibes tu reembolso

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) anunció modificaciones importantes en la forma de entregar los reembolsos a los contribuyentes, siguiendo una orden ejecutiva emitida por el presidente Donald Trump. La medida busca modernizar los pagos, priorizando los métodos electrónicos y disminuyendo el uso de cheques en papel para mayor seguridad y eficiencia.
La transición hacia el sistema electrónico se realizará de manera progresiva, y durante este período los contribuyentes deben continuar usando los formularios y plazos vigentes. El IRS señaló que antes del inicio oficial de la temporada de impuestos de 2026 publicará una guía detallada para orientar a los contribuyentes sobre los nuevos procedimientos.
El cambio principal consiste en dejar de emitir cheques en papel para los reembolsos individuales. Actualmente, más del 93% de los pagos ya se realizan mediante depósito directo, mientras que solo un 7% llega por correo postal, la digitalización permite mayor rapidez, seguridad y disminuye los riesgos de pérdida o fraude.
Opciones para contribuyentes sin cuentas bancarias
Para quienes no tienen acceso a cuentas bancarias, el IRS ofrecerá alternativas seguras como:
-
Tarjetas de débito prepagadas.
-
Billeteras digitales.
-
Excepciones limitadas autorizadas por la agencia.
Estas opciones garantizan que todos los contribuyentes puedan recibir su dinero sin inconvenientes durante la transición al sistema electrónico.
Fecha de vigencia y orden ejecutiva
La medida se comenzará a implementar de manera gradual a partir del 30 de septiembre de 2025, según lo establece la Orden Ejecutiva 14247. Hasta entonces, los pagos continuarán realizándose por los canales tradicionales, asegurando que la transición sea ordenada y sin afectar la recepción de reembolsos.
Entre los principales beneficios de esta modernización se incluyen:
-
Mayor rapidez en la recepción del dinero.
-
Reducción de riesgos asociados a cheques físicos.
- Mayor transparencia y control sobre los pagos tributarios.