Estados Unidos: Aumentan a 250 dólares las visas para estos beneficiarios desde mañana

Desde mañana 1 de octubre, Estados Unidos aplicará un cargo adicional de 250 dólares para quienes soliciten visas de no inmigrante. Este pago, llamado Visa Integrity Fee, se suma a las tarifas regulares y aranceles de reciprocidad, con el objetivo de reforzar la seguridad y garantizar que cada solicitud cumpla con los requisitos oficiales.

La Visa Integrity Fee busca principalmente prevenir fraudes documentales y suplantaciones dentro del proceso de solicitud de visas. Las autoridades estadounidenses señalan que los intentos de falsificación representan un reto constante para la seguridad fronteriza y la gestión migratoria, por lo que la medida fortalece la supervisión de los trámites.

Programas de visas involucrados

El nuevo cargo se aplicará a los programas más solicitados, incluyendo:

H-1B, para trabajadores especializados.

L-1, para transferencias intracorporativas.

Otros tipos de visas de no inmigrante que requieren controles estrictos.

Esta medida garantiza que los programas de visas de alta demanda sean auditados rigurosamente, protegiendo tanto a los solicitantes como a la integridad del sistema consular.

El Congreso de Estados Unidos autoriza al Departamento de Estado a establecer tarifas para cubrir los costos de los servicios consulares. Las embajadas y consulados darán instrucciones claras sobre los procedimientos de pago y posibles reembolsos, aunque los detalles exactos aún no han sido confirmados.

Quiénes deben pagar la tarifa

El cargo de 250 dólares es obligatorio para todos los solicitantes de visas de no inmigrante, incluyendo:

Turistas (B-2)

Estudiantes (F y M)

Trabajadores temporales (H, O, P, Q)

Personas en transferencia intracorporativa (L-1)