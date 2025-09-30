Servicios

Estados Unidos: Aumentan a 250 dólares las visas para estos beneficiarios desde mañana

No existen excepciones, por lo que cada beneficiario debe cumplir con este requisito para avanzar en su trámite.

Por

Jessica Molero Gómez
Martes, 30 de septiembre de 2025 a las 06:34 pm
Visa Integrity Fee
Foto: Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

 

NOTAS RELACIONADAS

Desde mañana 1 de octubre, Estados Unidos aplicará un cargo adicional de 250 dólares para quienes soliciten visas de no inmigrante. Este pago, llamado Visa Integrity Fee, se suma a las tarifas regulares y aranceles de reciprocidad, con el objetivo de reforzar la seguridad y garantizar que cada solicitud cumpla con los requisitos oficiales.

La Visa Integrity Fee busca principalmente prevenir fraudes documentales y suplantaciones dentro del proceso de solicitud de visas. Las autoridades estadounidenses señalan que los intentos de falsificación representan un reto constante para la seguridad fronteriza y la gestión migratoria, por lo que la medida fortalece la supervisión de los trámites.

Programas de visas involucrados

El nuevo cargo se aplicará a los programas más solicitados, incluyendo:

H-1B, para trabajadores especializados.

L-1, para transferencias intracorporativas.

Otros tipos de visas de no inmigrante que requieren controles estrictos.

Esta medida garantiza que los programas de visas de alta demanda sean auditados rigurosamente, protegiendo tanto a los solicitantes como a la integridad del sistema consular.

El Congreso de Estados Unidos autoriza al Departamento de Estado a establecer tarifas para cubrir los costos de los servicios consulares. Las embajadas y consulados darán instrucciones claras sobre los procedimientos de pago y posibles reembolsos, aunque los detalles exactos aún no han sido confirmados.

Quiénes deben pagar la tarifa

El cargo de 250 dólares es obligatorio para todos los solicitantes de visas de no inmigrante, incluyendo:

Turistas (B-2)

Estudiantes (F y M)

Trabajadores temporales (H, O, P, Q)

Personas en transferencia intracorporativa (L-1)

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo La vinotinto Breeders' Cup Venezuela
Martes 30 de Septiembre de 2025
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Servicios