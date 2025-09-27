Visa Integrity Fee: Todo lo que debes saber sobre la nueva tarifa para turistas en EEUU

Suscríbete a nuestros canales

Estados Unidos implementará la Visa Integrity Fee, un cobro adicional para turistas, viajeros de negocios y estudiantes. Esta medida fue aprobada por el Congreso dentro de la iniciativa fiscal One, Big, Beautiful Bill y busca aumentar la recaudación mediante ajustes en los costos de visas, incluyendo la popular H-1B y ahora también las visas de turismo y negocios.

Qué es la Visa Integrity Fee

Se trata de una cuota extra que se paga al tramitar visas de no inmigrante, como las categorías B-1 (negocios) y B-2 (turismo). La tarifa cubrirá costos administrativos y busca reforzar la seguridad en la emisión de visas, según lo proyectado, su entrada en vigor sería el 1° de octubre de 2025, aunque algunas embajadas aún no han confirmado los detalles exactos para su aplicación.

Quiénes deben pagarla

La tarifa aplica a todos los ciudadanos que requieren visa para entrar a Estados Unidos, incluyendo países como México, Brasil, Argentina y China. También afecta a viajeros por turismo, negocios y estudios, aquellos que ya están exentos de visa o provienen de programas especiales de exención no se verán afectados.

Costo estimado de la Visa Integrity Fee

La cuota inicial será de 250 dólares (aproximadamente 4.592 pesos mexicanos), sumada al precio actual de la visa B-1/B-2 de 185 dólares, el costo total alcanzaría 435 dólares (unos 8.000 pesos mexicanos).

Ciudadanos canadienses y viajeros de países que no necesitan visa para ingresar a Estados Unidos estarán exentos de esta tarifa. Además, el cobro no aplicará a quienes tramiten visas para programas de intercambio o visitas breves bajo acuerdos de exención de visa en Europa y ciertos países de Asia.

La Visa Integrity Fee ha generado dudas, especialmente para quienes planean viajes importantes como el Mundial 2026. Se recomienda a los viajeros mantenerse informados en los portales oficiales de las embajadas y del Departamento de Estado de EEUU, asegurarse de tener pasaporte vigente y preparar los pagos necesarios para evitar inconvenientes durante la tramitación de la visa.