EEUU: Los trabajos temporales más buscados por migrantes y cuánto pueden ganar

Los solicitantes deben estar atentos a posibles estafas, nunca se debe pagar dinero a terceros para obtener la visa.

Jessica Molero Gómez
Sabado, 27 de septiembre de 2025 a las 10:23 am
Programa de visas H-2B
Foto: Cortesía
El programa de visas H-2B es una de las principales alternativas para los migrantes que desean trabajar de forma legal y temporal en Estados Unidos. Esta visa permite cubrir empleos no agrícolas en sectores que suelen necesitar personal en temporadas específicas, como construcción, hotelería, jardinería o manufactura. 

Para estos empleos, no se exige experiencia previa ni títulos universitarios, lo que lo convierte en una opción accesible para trabajadores de distintos perfiles.

Empleos más solicitados y salarios competitivos para inmigrantes en Estados Unidos

El informe de USCIS revela que los oficios especializados lideran las solicitudes de visa H-2B. Los carpinteros, albañiles y soldadores están entre los más buscados, los sueldos van desde $12,8 hasta $18,87 por hora, dependiendo del puesto, lo que ofrece ingresos competitivos para quienes buscan mejorar su economía trabajando en EEUU.

Top 10 de ocupaciones con mayor demanda

  • Carpintero – $15.58/hora

  • Albañil – $15.66/hora

  • Electricista – $18.52/hora

  • Plomero – $15.6/hora

  • Trabajador metalúrgico – $16.73/hora

  • Soldador – $18.87/hora

  • Operador de maquinaria pesada – $18.06/hora

  • Pintor – $12.8/hora

  • Instalador de tuberías – $17.05/hora

  • Trabajador de chapa – $17.66/hora

Requisitos y pasos para obtener la visa

El proceso inicia con el empleador, quien debe tramitar la Certificación de Trabajo Temporal ante el Departamento de Trabajo de EEUU. Luego, se presenta el formulario I-129 ante USCIS, si es aprobado, el solicitante debe completar el DS-160, pagar la tarifa, programar una cita en el consulado y asistir a la entrevista. También es obligatorio presentar pasaporte vigente, número de petición válido y proporcionar datos biométricos.

