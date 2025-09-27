Venezuela recibe la nueva FIAT Fiorino: Precio oficial y todos los detalles que necesitas

Suscríbete a nuestros canales

FIAT presentó en Caracas la nueva Fiorino, un vehículo de carga ligera diseñado para emprendedores y pequeñas empresas que necesitan optimizar sus operaciones. El evento tuvo lugar en el Hard Rock Café el 25 de septiembre y contó con la presencia de medios, concesionarios y representantes de la marca.

Precio y proyecciones de venta

El modelo llega con un precio de 25.700 dólares, que incluye seguro a todo riesgo por un año. FIAT planea colocar entre 400 y 500 unidades anuales en el país, lo que refleja la intención de la marca de recuperar su espacio en el mercado automotriz venezolano, según Rivero, FIAT Venezuela es el tercer mayor importador de Latinoamérica y busca duplicar los resultados de 2023.

La Fiorino está equipada con un motor 1.3 Firefly, torque de 127 Nm y potencia de 99 CV, su distribución por cadena ofrece menos costos de mantenimiento que los modelos con correa. Este vehículo soporta hasta 650 kg de carga y tiene un volumen útil de 3,3 m³, lo que lo convierte en una herramienta ideal para negocios que necesitan transportar mercancía a diario.

Seguridad y comodidad

Este modelo incluye:

Frenos ABS

Control de estabilidad

Sistema hill holder

Dos airbags

Sensores de estacionamiento traseros

En cuanto a confort, integra aire acondicionado, dirección eléctrica, asiento y volante ajustables, vidrios eléctricos y transmisión manual de cinco velocidades, lo que garantiza un manejo cómodo en la ciudad.

FIAT ofrece planes de pago con iniciales que van desde 30 % hasta 50 %, con la opción de pagar en 24 meses durante la etapa de lanzamiento. Posteriormente, el plazo se reducirá a 12 meses, lo que permite que más pequeños empresarios puedan adquirir el vehículo para fortalecer sus operaciones comerciales.

Sectores que se beneficiarán

El nuevo modelo está pensado para negocios de: