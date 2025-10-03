Servicios

Conozca las vías cerradas por el Gatorade Caracas Rock 2025

Los conductores de vehículos y motocicletas deben tomar en consideración las medidas implementadas por las autoridades, para garantizar su movilidad en Caracas 

Por

Meridiano

Viernes, 03 de octubre de 2025 a las 03:25 pm
Conozca las vías cerradas por el Gatorade Caracas Rock 2025
Foto: Referencial / Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

El próximo domingo 5 de octubre, se llevará a cabo la 24° edición del Gatorade Caracas Rock de 10 kilómetros, uno de los eventos deportivos predilectos de los corredores. El inicio está previsto a las 7:00 am desde la Autopista Prados del Este, luego marchará por Los Campitos y retornará por el distribuidor de Prados del Este. Después, continuarán por la Avenida Río de Janeiro y conectarán con el punto final en la Avenida principal de Las Mercedes.

NOTAS RELACIONADAS

Dada la competición, las autoridades han revelado las vías y accesos cerrados a partir de las 12:00 am del domingo 5 de octubre:

  • Autopista Prados del Este desde la Autopista Gran Cacique Guaicaipuro hasta el Distribuidor de Santa Fe.

  • Avenida principal de Las Mercedes, justo en la calle Mucuchíes y la Avenida La Trinidad.

Es importante mencionar que el flujo vehicular será controlado desde las 5:00 am hasta las 6:00 pm en:

  • La Autopista Prados del Este, sentido Las Mercedes, desde el túnel de la Trinidad.

  • Avenida principal de Las Mercedes

  • Paseo Enrique Eraso

  • Avenida La Guairita

  • Avenida Río de Janeiro

  • Avenida José Lazo Martí

Recomendaciones

  • Asegúrese de seleccionar vías alternas para garantizar su movilidad en la Ciudad Capital. 

  • Debe mantenerse atentos a las indicaciones de las autoridades en materia de tránsito vehicular. 

  • Recuerde que sus desplazamientos pueden tomar mayor tiempo por las restricciones y cierres parciales. 

  • Para mayor información puede ingresar directamente en las redes sociales de la competición, en Instagram como @GatoradeVzla. 

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Hipismo La Rinconada La vinotinto Carreras
Viernes 03 de Octubre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Servicios