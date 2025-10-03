Conozca las vías cerradas por el Gatorade Caracas Rock 2025

Suscríbete a nuestros canales

El próximo domingo 5 de octubre, se llevará a cabo la 24° edición del Gatorade Caracas Rock de 10 kilómetros, uno de los eventos deportivos predilectos de los corredores. El inicio está previsto a las 7:00 am desde la Autopista Prados del Este, luego marchará por Los Campitos y retornará por el distribuidor de Prados del Este. Después, continuarán por la Avenida Río de Janeiro y conectarán con el punto final en la Avenida principal de Las Mercedes.

Dada la competición, las autoridades han revelado las vías y accesos cerrados a partir de las 12:00 am del domingo 5 de octubre:

Autopista Prados del Este desde la Autopista Gran Cacique Guaicaipuro hasta el Distribuidor de Santa Fe.

Avenida principal de Las Mercedes, justo en la calle Mucuchíes y la Avenida La Trinidad.

Es importante mencionar que el flujo vehicular será controlado desde las 5:00 am hasta las 6:00 pm en:

La Autopista Prados del Este, sentido Las Mercedes, desde el túnel de la Trinidad.

Avenida principal de Las Mercedes

Paseo Enrique Eraso

Avenida La Guairita

Avenida Río de Janeiro

Avenida José Lazo Martí

Recomendaciones