Conozca las vías cerradas por el Gatorade Caracas Rock 2025

El próximo domingo 5 de octubre, se llevará a cabo la 24° edición del Gatorade Caracas Rock de 10 kilómetros, uno de los eventos deportivos predilectos de los corredores. El inicio está previsto a las 7:00 am desde la Autopista Prados del Este, luego marchará por Los Campitos y retornará por el distribuidor de Prados del Este. Después, continuarán por la Avenida Río de Janeiro y conectarán con el punto final en la Avenida principal de Las Mercedes.
Dada la competición, las autoridades han revelado las vías y accesos cerrados a partir de las 12:00 am del domingo 5 de octubre:
-
Autopista Prados del Este desde la Autopista Gran Cacique Guaicaipuro hasta el Distribuidor de Santa Fe.
-
Avenida principal de Las Mercedes, justo en la calle Mucuchíes y la Avenida La Trinidad.
Es importante mencionar que el flujo vehicular será controlado desde las 5:00 am hasta las 6:00 pm en:
-
La Autopista Prados del Este, sentido Las Mercedes, desde el túnel de la Trinidad.
-
Avenida principal de Las Mercedes
-
Paseo Enrique Eraso
-
Avenida La Guairita
-
Avenida Río de Janeiro
-
Avenida José Lazo Martí
Recomendaciones
-
Asegúrese de seleccionar vías alternas para garantizar su movilidad en la Ciudad Capital.
-
Debe mantenerse atentos a las indicaciones de las autoridades en materia de tránsito vehicular.
-
Recuerde que sus desplazamientos pueden tomar mayor tiempo por las restricciones y cierres parciales.
-
Para mayor información puede ingresar directamente en las redes sociales de la competición, en Instagram como @GatoradeVzla.