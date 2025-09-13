Cierre total de esta avenida de Miranda por la Vuelta a Venezuela 2025 ¿Cuáles son las vías alternas?

Suscríbete a nuestros canales

La Vuelta a Venezuela es una carrera ciclista profesional por etapas, que se desarrolla desde 1963 en el país. La LVII edición cuenta con la participación de 18 equipos tanto nacionales como internacionales, conformados por naciones como: Colombia, Cuba, Ecuador y Portugal. Se disputará desde el 7 al 14 de septiembre, recorriendo un total de 1.159 kilómetros desde el estado Táchira hasta Miranda, culminando las 8 etapas.

A través de sus redes sociales, PoliSucre informó sobre el cierre de la Avenida Francisco de Miranda en Caracas, debido a la competición deportiva. Este domingo 14 de septiembre, la ruta iniciará desde el Gran Muro de Petare hasta la Torre de Parque Cristal, por lo cual será interrumpido el desplazamiento de conductores en esta arteria vial.

¿Cuáles son las rutas y vías alternas?

Los conductores de vehículos y motocicletas tendrán habilitadas las siguientes rutas y vías alternas:

Avenida Rómulo Gallegos

Avenida Río de Janeiro

De igual modo, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a seguir unas recomendaciones: