Cierran tramo de esta avenida en Caracas hasta el 17 de septiembre (+Detalles)

El Ministerio de Transporte anunció el cierre total de la Avenida Andrés Bello en Caracas, debido a trabajos de rehabilitación de la capa asfáltica. La información fue difundida a través de sus redes sociales oficiales, y exhortaron a los conductores a tomar medidas preventivas durante las labores efectuadas por sus cuadrillas.

Los detalles

El tramo afectado será desde la Transversal 1 Sur y la calle San Rafael, donde se ubica el Mercado de Guaicaipuro; desde el 10 hasta el 17 de septiembre. Estas labores serán desarrolladas en un horario comprendido de 8:00 pm hasta las 4:30 am.

Estas mejoras están enmarcadas en el plan integral de infraestructura vial del MT, que incluye:

Mantenimiento

Rehabilitación y

Reconstrucción de vías y calles.

De este modo, las autoridades garantizan la movilidad segura en las diferentes rutas a nivel nacional.

Conozca las rutas alternas en Caracas

Si desea dirigirse hacia el centro de Caracas pueden optar por las siguientes alternativas:

Avenida Boyacá conocida popularmente como la “Cota Mil”

Avenida Francisco de Miranda

Avenida Bolívar

Avenida Baralt

Asimismo, estará habilitada la Autopista Gran Cacique Guaicaipuro para circular por varias zonas de la capital.

Para mayor información pueden ingresar directamente en las redes sociales del Ministerio de Transporte.