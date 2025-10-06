MLB: La ráfaga ofensiva récord de los Blue Jays

Suscríbete a nuestros canales

Los Toronto Blue Jays han irrumpido en la postemporada con una furia ofensiva sin precedentes. Tras dos juegos dominantes en casa, el equipo canadiense ha anotado un total de 23 carreras, estableciendo una nueva marca en la MLB para el mayor número de carreras que un equipo haya anotado en los dos primeros juegos de una postemporada.

La paliza comenzó con una victoria contundente de 10-1 en el Juego 1, y escaló a una explosión aún mayor con un marcador de 13-7 en el Juego 2. Este diferencial de +15 carreras no solo ha puesto a los Yankees al borde de la eliminación con un déficit de 2-0, sino que también ha expuesto las debilidades del pitcheo neoyorquino, que ha permitido la mayor cantidad de carreras en los primeros dos juegos de cualquier serie de postemporada en su propia historia.

El poder detrás del récord

El corazón de este ataque demoledor ha sido el poder. A lo largo de los dos encuentros, los Blue Jays han conectado 8 jonrones, incluyendo un récord de franquicia de cinco cuadrangulares en el Juego 2.

Vladimir Guerrero Jr. ha liderado la carga, conectando el primer Grand Slam en la historia de postemporada de los Blue Jays durante el segundo partido, un momento que encapsuló la intensidad de su ofensiva. Otros bates clave, como Daulton Varsho (con dos jonrones en el Juego 2) y George Springer, han contribuido a desmantelar a los abridores y relevistas de Nueva York.

Dominio en el pitcheo de un novato inesperado

Además del ataque ofensivo, el Juego 2 estuvo marcado por una actuación igualmente histórica en el montículo. El rookie Trey Yesavage, de 22 años, hizo un debut sensacional en postemporada al abanicar a 11 bateadores en 5 y 1/3 entradas sin hits ni carreras permitidas. Yesavage estableció un récord de strikeouts de la franquicia en postemporada y se convirtió en el segundo lanzador más joven en la historia de la MLB en registrar 10 o más ponches en un juego de playoffs.

La combinación de una ofensiva implacable y el dominio inesperado de un novato ha puesto a los Blue Jays en una posición envidiable. El equipo se dirige ahora a Nueva York a solo una victoria de avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Americana, impulsado por un inicio que no solo es victorioso, sino que ha quedado grabado en la historia de la MLB.