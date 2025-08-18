Norkys Batista a punto de renunciar a “Top Chef VIP 4” (+Video)

NOTAS RELACIONADAS
Desde el inicio de “Top Chef VIP 4” de Telemundo, la actriz Norkys Batista, ha logrado destacar no solo por su desempeño en la cocina sino por su buen humor para abordar cualquier tipo de situación, incluso las más difíciles.
Sin embargo, en un reciente capítulo no pudo evitar sacar a flote su frustración en medio de un reto al aire libre que, lejos de convertirse en una experiencia inolvidable, fue una prueba bastante exigente para ella y sus compañeros.
Norkys explota en la cocina
Todos los participantes tenían la misión de preparar exquisitos platos para un número de comensales que, asistirían al lugar. No obstante, Batista insinuó que, su equipo tenía una responsabilidad mayor que los demás.
“Si ves las recetas que tienen, no tienen el sushi”, expresó a uno de los jueces, a lo que él le preguntó si pensó que el hecho había sido “adrede”. De manera tajante, la criolla contestó: “Pero... ¿tú qué piensas?”.
El preocupante llamado de la protagonista de “Estrambótica Anastasia”, llegó después, cuando se quejó de cómo se estaba manejando todo dentro del reality show, lo cual podría llevarla a salir del programa.
“Me dan hasta ganas de llorar. Me da mucha tristeza, no me siento bien, no me agrada lo que veo y si así vamos a seguir compitiendo yo prefiero quitarme mi filipina e irme”, apuntó con los ojos llenos de lágrimas.
Finalmente, el resultado fue positivo para cuyo grupo estaba integrado por: Cristina Porta, Juan Soler, Matías Ochoa, Norkys Batista, Angélica Celaya y Salvador Zerboni.
Norkys es respaldada en redes sociales
Contrario a recibir críticas, la exitosa actriz y modelo fue elogiada y aplaudida por los fans del programa quienes aseguran que, ella y el participante argentino, Matías Ochoa, son los mejores de la competencia.
“Norkys y Matías son lo mejor de ese programa y no pienso discutirlo con nadie”, “Noooo por favor que Norkys no tire la toalla”, “Ánimo Norkys estamos contigo”, “No mi amor tu no te vas… Ponte bien esa Filipina”, “Norkys tiene mucha razón”, escribieron algunos internautas.