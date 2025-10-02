Farándula

Yailin "La Más Viral" y el bañador más pequeñito utilizado en la playa

Las curvas de la belleza dominicana quedaron una vez más al descubierto 

Por

Elvis González
Jueves, 02 de octubre de 2025 a las 04:29 pm
Yailin "La Más Viral" y el bañador más pequeñito utilizado en la playa
Yailin "La Más Viral" / Cortesía
Sabemos que la cantante dominicana Yailin “La Más Viral”, le fascina mostrar su cuerpo de reloj de arena en las redes sociales, con pequeños bañadores que dejan sin aliento. Sin embargo, ninguno como el que utilizó recientemente en un video, que solo cubrió sus senos y partes íntimas.

Yailin sin filtros

La intérprete de 23 años apareció en el clip duchándose en un hermoso lugar lleno de mucha vegetación, con el pequeño bikini en forma de almejas, dejando impactados a los 12,4 millones de seguidores que acumula en Instagram.

En el clip posteado hace algunos días por la madre de una pequeñita llamada Cattleya, aseveró que estaba caliente y su manera de calmarse era bañarse, con movimientos muy sensuales.

Los tatuajes de la cantautora quedaron al descubierto, al igual que esa silueta entallada que ha logrado gracias a entrenamientos y algunos retoques estéticos que se ha sometido, como aumento de senos.

No es la primera ocasión que la morena se muestra muy sensual en las plataformas digitales, es normal verla en eventos, espectáculos y en la playa, llevando ropa muy ajustada que muestra su figura. 

