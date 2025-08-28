Influencer que fue golpeada por Yailin 'La Más Viral' inicia demanda en su contra

Suscríbete a nuestros canales

A unos días de haber sido golpeada, la influencer dominicana Merisa Montás anunció que ha interpuesto una demanda millonaria contra la cantante ‘Yailin La Más Viral’ acusándola de una agresión física violenta ocurrida en las afueras de un comercio mientras compartía con amigos.

La querella, presentada por los abogados José Gregorio Bautista y Pedro José Ysrael Montás, alega que la cantante violó los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

La demanda en contra de Yailin

Dicha denuncia incluye peticiones de sanciones por difamación, amenazas, medidas de protección para la víctima y su familia, además de una reparación civil por los daños causados.

De acuerdo con Montás, la agresión fue repentina e inesperada. Mientras disfrutaba el momento, sintió una “avalancha” de parte de Yailin, quien sin previo intercambio de palabras la interceptó y le propinó varias cachetadas. Solo la intervención de amigos e influencers presentes evitó que la situación escalara.

Merisa se defiende

En su versión para “Primer Impacto”, la influencer explicó que sus comentarios sobre la hija de Yailin en televisión, que afirmaba fueron malinterpretados, habrían desatado el altercado.

Por su parte, la reggaetonera respondió sin titubeos. En redes sociales, justificó su conducta afirmando que Merisa había faltado al respeto a su hija y a su fallecido padre, algo que no toleraría.

Incluso se burló del incidente al asegurar: “Te rompí la boca... te di tu trompa y no hiciste nada”, en un lenguaje provocador que ha avivado aún más la polémica.

Expertos legales en República Dominicana ya anticipan un posible desenlace desfavorable para Yailin, cuyo nombre real es Jorgins Guillermo Díaz.

El historial de Yailin

Este nuevo episodio se suma a un historial conflictivo. En 2023, Yailin y su hermana Mami Kim fueron ya demandadas por agredir a la presentadora Mey Feliz, en un caso que terminó en arreglo económico.

Además, la cantante de “Bing Bong” ha enfrentado disputas legales con su expareja Tekashi y con el reguetonero Anuel AA, a quien exigió una mejor manutención para su hija, lo que evidencia su trayectoria rodeada de controversias legales.