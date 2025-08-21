Yailin “La Más Viral” le cae a trompadas a una presentadora

Suscríbete a nuestros canales

Yailin “La Más Viral” no perdonó a la presentadora Merisa Montas por hacer ciertos comentarios sobre su hija Cattleya y la confrontó en plena calle, donde se desencadenó una pelea.

El enfrentamiento fue a raíz de las opiniones de la conductora en programa “Más Roberto”, en el cual cuestionó como la cantante expone a su hija de tres años a música sugerente y ambiente de adulto, como la recién aparición de Cattleya en el concierto de Anuel AA.

Como es de esperarse su comentario llegó a oídos de Yailin, quien por medio de Instagram le envió una advertencia: “Tú verás lo que va a pasar por estar mencionando muchacho ajeno. Verás una loca de verdad (…) Verás lo que es una mujer de barrio con la arrastrá que te voy a dar cuando llegué a RD”.

Paliza en plena calle

Por coincidencia o no, Yailin “La Más Viral” se encontró cara a cara con Merisa Montas, a quien asegura haberle caído a golpes por hablar mal de su hija.

Aunque en el audiovisual que anda circulando en Internet solo se muestra una parte de la discusión se escucha de manera clara cómo la presentadora cuestiona cuándo hizo malos comentarios sobre su hija.

“Yo quiero que alguien me diga, ¿cuándo yo dije algo malo o falté el respeto? Yo soy muy cuidadosa con los niños, aunque no sea madre. Ahora por todo es golpe y sonido”, aseveró.

Tras el encontronazo, la intérprete de “Silla” habló claro sobre lo sucedido asegurando haberle “partido la boca”.