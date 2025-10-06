Exjugador del Manchester United usó IA para negociar su contrato

Suscríbete a nuestros canales

El fútbol no escapa de la Inteligencia Artificial. Recientemente, se vitalizo el caso de Demetri Mitchell, jugador profesional que recurrió a una plataforma de inteligencia artificial para finiquitar las negociaciones de su contrato con su actual club, el Leyton Orient, de la tercera división inglesa.

Mitchell, de 28 años, con una trayectoria deportiva de buen calibre, donde paso por la filas del Manchester United la temporada 2017-2018, decidió dar un giro a su carrera y para eso se sostuvo en ChatGPT.

En el pódcast From my left, el defensa habló sobre cómo afrontó la negociación tras recibir la oferta del Leyton Orient, sin contar con un agente que defendiera sus intereses ni intercediera ante la directiva “El Leyton Orient me envió una oferta y usé ChatGPT para preguntar cómo debía negociar con el club y qué debía decir. Escribí: ‘Esto es lo que hice la última temporada. Tendré que mudarme a Londres, ¿cuánto me costará vivir allí? Mi esposa y mi hijo vendrán conmigo’”, relató el jugador.

Ganó comisión extra

El no contar con un representante, lo llevó a solventar sus dudas frente a la inteligencia artificial, ademas logro maximizar los ingresos que obtuvo en la firma del nuevo contrato. Mitchell detalló: “Como no tenía un agente, logré conseguir una comisión también por la firma del contrato. ChatGPT ha sido el mejor agente que he tenido en mi carrera. Las comisiones suelen rondar el 5%, mientras que ChatGPT solo me cuesta 15 libras (unos 17,22 euros al cambio actual) al mes. Los sueldos de los jugadores que no son de élite son muy diferentes de lo que se imagina la gente”.