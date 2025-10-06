Esposa de Stephen Curry hace reveladoras confesiones sobre su vida antes del deportista

Suscríbete a nuestros canales

La empresaria y figura mediática, Ayesha Curry, sorprendió al público al revelar pasajes íntimos de su vida antes de conocer al astro del baloncesto Stephen Curry.

En una reciente aparición mediática, Ayesha confesó que, contrario a lo que muchos podrían imaginar, su historia no arrancó con cuentos de princesas ni planes de boda desde niña. Su enfoque estaba en brillar por sí misma, con o sin pareja.

Con palabras sinceras y sin filtros, la esposa del basquetbolista contó que no quería casarse ni tener hijos, y que jamás soñó con vestido blanco ni álbum familiar tradicional. Su filosofía de vida era clara: primero trazar un proyecto personal, profesional, ser dueña de su camino.

El flechazo de Ayesha y Stephen Curry

Para quienes piensan que las historias de amor explosivas comienzan en clubes de élite o eventos glamurosos, la de Ayesha y Stephen es un poco diferente. Ambos coincidieron desde adolescentes en un grupo juvenil de iglesia en Carolina del Norte, luego de que ella se mudara con su familia.

Décadas más tarde, el hilo invisible del destino los reencontró en Los Ángeles. En 2008 iniciaron su relación y, en 2011, sellaron su unión con una boda que coincidió con los primeros despegues profesionales de “Steph” en la NBA y los primeros pasos personales de Ayesha en el mundo del entretenimiento.

Ese camino compartido ha sido el escenario de altibajos, decisiones fuertes y múltiples redefiniciones de identidad.

Las dudas de Ayesha

La actriz no llegó al altar sin cuestionamientos. “Nunca me había sentido diferente, como si esta fuera la persona con la que quiero pasar el resto de mi vida. Así que, simplemente, nos lanzamos”, confesó.

Para ella, casarse no era un sueño ancestral, sino una posibilidad. Y aceptar esa posibilidad implicó arriesgar. Aun así, el amor fue decisivo. Al año de casarse vino su primogénita, Riley, hoy con 13 años.

Desde entonces, la pareja ha dado la bienvenida a Ryan (10), Canon (7) y Caius, su bebé nacido en mayo de 2024.

Una de las revelaciones más contundentes fue aquella en la que Ayesha admitió que, antes de tener hijos, su vida profesional absorbía cada espacio: “Pasé toda mi vida intentando conseguir algo, y luego simplemente desapareció, sin pensarlo dos veces”.

Pero lejos de arrepentimientos, su reflexión brota de un lugar de evolución: la maternidad le permitió descubrir una versión nueva de sí misma. “Me encanta ser mamá, pero también me encanta hacer otras cosas”, dijo, dejando claro que para ella no hay dicotomía obligada.