NBA: Conoce a la esposa de Stephen Curry (+fotos)

"Detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer", esa frase puede que sea ideal para Stephen Curry en su vida personal y en su carrera en el mejor baloncesto del mundo. El piloto se ha convertido en uno de los más jugadores más grandes de todos los tiempos y parte del éxito se debe a la presencia de la que es hoy su esposa, Ayesha Curry.

La pareja del máximo triplista de la historia es una actriz de orígenes canadiense-estadounidense, cocinera de fama y en su momento estrella de televisión. Pese a su carrera como artista, la nacida en Ontario le dio un rumbo a su vida dedicándole el tiempo a su familia tras establecer la relación con el base del conjunto de San Francisco.

Ambos se comprometieron en matrimonio en 2011 y conforman una bella familia con tres hijos llamados Riley (11 años), Ryan (8 años) y Canon (5 años), consolidando una de las relaciones más respetadas que están involucradas en el mundo del baloncesto.

Con llegada de su primogénito, Ayesha comenzó una carrera culinaria en 2014, cuando preparó sus primeros platos de comida y los mostró en su canal de YouTube llamado Little Lights of Mine (Mis pequeñas luces). De la misma manera, escribió un libro de recetas titulado The Seasoned Life (La vida condimentada) publicado el año 2016.

La canadiense de 34 años se ha convertido en un punto fundamental en la carrera de la figura de Akron y ha estado presente en los cuatro campeonatos que ha ganado el armador en el mejor baloncesto del mundo. Pese a que contrajeron matrimonio en 2011, Curry y Ayesha se conocen desde los 14-15 años cuando fueron parte del mismo grupo de jóvenes de la iglesia en Charlotte, Carolina del Norte.

Después de 13 años de casados, la pareja luce sólida ante la luz pública y tiene en estado puro al triplero de los Warrios, quien ya está afianzado como el líder histórico con más triples anotados en la NBA.