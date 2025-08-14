Esta es la yegua que hizo el mejor ajuste del miércoles y corre en las no válidas

Suscríbete a nuestros canales

El domingo 17 de agosto del 2025, el hipódromo La Rinconada verá cumplir la reunión número 31 de la temporada y la número 17 del segundo meeting previo a la gran Gala Hípica de Caracas y la mañana de este miércoles se realizaron los ajustes finales de los ejemplares participantes.

La yegua con el mejor ajuste del miércoles en La Rinconada

Dentro de los ejemplares que trabajaron en la arena del óvalo de Coche, se encuentra la tresañera EmmyArantza, presentada por el entrenador Yorvit Carvajal y será montada por el jockey profesional Johan Aranguren.

La hija del semental Vacation en la yegua criolla Guasca debutó este año como purasangre y lleva una campaña de una victoria en cuatro presentaciones y dejó los mejores parciales para una hembra entre los ejemplares que correrán la tarde del domingo en el coso capitalino.

Emmy Arantza participará en la quinta carrera no válida de la tarde de carreras, la cual se reservó para yeguas nacionales e importadas de tres y cuatro años, ganadoras de una carrera en una distancia de 1.400 metros.

Los parciales que dejó en los cronómetros la potra castaña fueron de:

14 27.2(4) EN LA RECTA DE ENFRENTE CONTENIDA (EP), informó la División de tomatiempos del INH en las hojas de ajustes publicadas en las cuentas oficiales de la institución en distintas redes sociales.