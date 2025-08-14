El mejor ajuste del miércoles en La Rinconada lo hace este favorito de las no válidas

Suscríbete a nuestros canales

La mañana de este miércoles en el hipódromo La Rinconada se realizaron los ajustes finales de los ejemplares que van a participar la tarde del domingo en la reunión número 31 del año y la fecha 17 de segundo meeting donde el mejor ajuste de trabajo lo realizó un ejemplar de las carreras no válidas.

El mejor ajuste del miércoles en La Rinconada

Como parte de las informaciones de la División de Toma tiempos del INH es la de dar a conocer los trabajos y ajustes de los ejemplares que saltan a la pista día tras día en el óvalo de Coche antes de cada jornada y el mejor trabajo de la mañana del miércoles 13 de agosto lo hizo el ejemplar Father Heart del entrenador Rafael Alemán Jr.

El tresañero que correrá en la sexta carrera no válida de la reunión 31 será conducido por el jockey profesional Rafael Solano, parte como el tercer favorito de la Biblia del Hipismo, Gaceta Hípica para ganar la competencia viene de terminar cuarto en dos de sus últimas tres presentaciones.

Father Heat tiene una campaña de una victoria en cuatro presentaciones en el 2025 y su triunfo fue en su debut, el pasado 19 de enero del presente año en 1.200 metros con el jockey profesional Larry Mejías con un tiempo de 73’3.

El producto nacido del semental Pashito The Che en Alpha Centauro por Water Poet en el Haras La Alameda y del Stud Blessing Family marcó parciales de:

25 / 38 / 50’2 (800 metros) en silla, 63’2 / 77’1 // al tiro, fenómeno. Así lo indica la hoja de anotaciones de la División de Toma Tiempos del INH publicada en redes sociales.