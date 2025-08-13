Andrea Rubio en riesgo por picadura de medusas ¡Qué susto!

Suscríbete a nuestros canales

La Miss Internacional 2023, Andrea Rubio fue picada por medusas en su paso por la isla de Sint Maarten, según documentó en un vídeo de su viaje. A pesar del momento que vivió, la exreina de belleza lo contó como una experiencia más.

Rubio fue invitada por una marca de teléfonos para vivir la experiencia con la nueva tecnología en un lugar paradisiaco con recorridos que incluían una estadía en las playas del en la isla.

Precisamente en una de las idas al mar, la creadora de contenido se sumergió a lo más profundo del mar sin percatarse que las medusas rodeaban la zona. A pesar de no sentir dolor y seguir su viaje como si nada, al cabo de unas horas sintió el verdadero terror.

Andrea Rubió mostró las zonas afectadas de su cuerpo por la picadura de las medusas. En el audiovisual, se ve cómo gran parte de su pierna estaba roja pro la picadura.

Cabe destacar que este animal puede causar dolor, ardor, picazón, y marcas en la piel cuando rozan sus tentáculos con el cuerpo. Sin dar mayor información sobre su estado actual, la exreina de belleza se mostró tranquila relatando su peligroso encuentro.

¿Quién es Andrea Rubio?

Conocida por su paso por el Miss Venezuela 2022, Andrea logró conquistar el título de belleza de Miss Internacional Venezuela, siendo la representante del país en el certamen realizado en japón en 2023, en donde logró ser la absoluta ganadora de la edición.

Luego de entregar la corona el año pasado, la venezolana se dedicó a crear contenido para redes sociales acumulando millones de seguidores, al mismo tiempo de colaborar con la Organización Miss Internacional en varios viajes.