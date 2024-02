NBA: ¿Falta poco? Esto fue lo que dijo Stephen Curry sobre su retiro

Stephen Curry ha sido una de las caras de la NBA desde hace casi una década y su tiempo como jugador activo dentro de la liga estadounidense está por llegar a su fin. A punto de cumplir 36 años, el tirador se ha convertido en uno de los mejores jugadores de la historia y tratará de buscar su quinto anillo antes del retiro.

La estrella de Golden State Warriors fue seleccionado en la posición nueve del Draft de 2009, llegando a la máxima gloria a su conjunto en cuatro ocasiones desde el 2015 hasta el 2022 y siendo una de las dinastías recientes más dominantes de toda la liga. Curry fue cuestionado sobre su futuro durante el parón por el All-Star Game y comentó si su retiro está cerca o todavía falta para que eso suceda.

Curry para rato

"Steph" destacó que el retiro es una idea que ha llegado a su cabeza, pero el ritmo de competición no deja que se quede en ella por mucho tiempo. "La verdad, pienso en ello todo el tiempo. Pero esos pensamientos siempre se detienen porque tengo un partido tras otro, tengo que prepararme para el próximo juego. Con el tiempo, llegará un momento en que me despertaré y mi cuerpo o mi mente me dirán que es la hora de parar. Pero no estoy cerca de ese momento", dijo el mejor tirador de todos los tiempos.

Asimismo, aclaró cuando llegará su retiro del máximo nivel. “Eventualmente, tu cuerpo te dirá cuándo es el momento de dejarlo, pero no creo que esté ni cerca de ese punto”, agregó Curry. Actualmente, Golden State no está teniendo una de sus mejores temporadas y el armador ha tenido que dar un paso adelante para que Warriors aún tenga oportunidad de luchar por un puesto a Playoffs en Play-In con un promedio de 28 puntos por compromiso en esta 2023-24.