NBA: ¡No más excusas! Esta fue la dura crítica de JJ Reddick a Doc Rivers por su rendimiento con Bucks

En plena mitad de temporada de la NBA, Milwaukee Bucks decidió despedir a Adrian Griffin, quien tenía al equipo entre los primeros lugares de la Conferencia Este pero esto no era suficiente para la gerencia del conjunto. Ante la vacante, Doc Rivers fue elegido como el nuevo entrenador para asumir lo que queda de campaña.

Sin embargo, su paso por Bucks no ha sido el mejor y tiene un récord de tres triunfos y 7 reveses. Esto ha ocasionado que Bucks pierda la segunda posición del Este, por detrás de Boston Celtics y Cleveland Cavaliers, distanciándose de sus principales rivales dentro de su Conferencia. El experimentado coach no ha conseguido la clave para que su equipo tome ritmo y ha achacado la responsabilidad a tomar el puesto tan adentrada la temporada.

Ante esto, JJ Reddick no se ha mostrado nada contento y ha salido a hablar sobre las excusas de Rivers en esta zafra.

Ya basta

El ex jugador de Los Angeles Clippers, conjunto donde fue dirigido por Rivers, no está contento con las declaraciones del entrenador que asegura que no ha podido hacer un mejor trabajo debido a que le entregaron el equipo a pocas semanas del All-Star Weekend, que marca la primera mitad de la campaña.

"He visto la tendencia durante años. La tendencia siempre es poner excusas. Doc, lo entendemos. Asumir el control de un equipo a mitad de una temporada es difícil... siempre es una excusa. Siempre es lanzar a tu equipo bajo el autobús... nunca hay responsabilidad con ese tipo", aseguró Reddick. El analista entiende que es difícil tomar a Bucks en estos momentos, pero es trabajo de Rivers conseguir las claves para que Milwaukee empiece a ganar y convertirse en uno de los contendientes del Este.