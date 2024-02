NBA: ¿No tiene interés? Esto dijo Giannis Antetokounmpo sobre su preparación antes de los partidos

Cada vez más, el scouting se ha convertido en una herramienta importante para todos los atletas debido a que les permite trabajar en sus falencias y conocer las debilidades de sus rivales. En la NBA, es utilizada con mayor frecuencia para estudiar cada aspecto del juego y aumentar las posibilidades de éxito.

Giannis Antetokounmpo fue cuestionado sobre su preparación antes de los compromisos y sorprendió a todos con su respuesta. Es bien sabido que el griego, desde su llegada a la liga estadounidense, siempre ha sorprendido a todos por su honestidad y lo frontal que puede llegar a ser para responder a las preguntas que le hacen.

No ve a los demás

"The Greek Freak" aseguró que no ve otros juegos de baloncesto y no le da mayor importancia a conocerse a sus rivales. "Yo simplemente, en general, no veo baloncesto… Me encanta cuando voy al partido y no tengo idea de contra quién juego ni lo que hacen", dijo.

Sin embargo, la reacción de los fanáticos no se hizo esperar y manifestaron que, seguramente, se trata de una estrategia del griego para lucir desinteresado ante sus rivales. Sin duda alguna, Antetokounmpo es uno de los jugadores más destacados de la liga y lo ha demostrado en múltiples ocasiones al ser crítico con su equipo para convertirse en un claro contendiente dentro de la Conferencia Este.