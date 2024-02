NBA: ¿Nuevo dúo? Esto dice Nikola Jokic sobre jugar con Luka Doncic en un futuro (+Video)

Durante este All-Star Weekend, Luka Doncic y Nikola Jokic mostraron que tienen una gran amistad y encendieron los rumores de jugar juntos en un futuro dentro de la NBA. Las estrellas de Dallas Mavericks y Denver Nuggets, respectivamente, jugaron juntos como parte del quinteto titular de la Conferencia Oeste en el All-Star Game y fueron protagonistas de varios momentos donde se les vio bastante cómodos sobre el tabloncillo.

Por este motivo, los fanáticos en redes sociales empezaron a especular sobre una posible unión de dos de los mejores jugadores de la liga estadounidense en la actualidad en los próximos años. Jokic fue cuestionado sobre esto y no cerró la puerta a la oportunidad de tener como compañero a tiempo completo al esloveno para buscar de luchar por un campeonato.

¿Jugarán juntos?

La estrella de Denver fue cuestionado al respecto y comentó que jugar junto a Doncic es una posibilidad, pero no aseguró nada sobre ello. "No lo sé, es posible", dijo el serbio, quien es actualmente el favorito para obtener el premio al Jugador Más Valioso del Año luego de la lesión de Joel Embiid.

"Yo no quiero dejar Denver, Me gusta allí y es una gran organización. pero si Luka se cabrea en Dallas, puede venir", aseguró "Joker" dejando claro que no tiene ninguna intención de abandonar a Nuggets y, en caso de unir fuerzas, Doncic podría ser en Denver para sumar el segundo campeonato de la franquicia en su historia.