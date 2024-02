NBA: Este es el quinteto titular de Nikola Jokic de jugadores europeos

En los últimos años, la NBA se ha internacionalizado cada vez más y la cantidad de jugadores nacidos fuera de las fronteras de Estados Unidos ha aumentado considerablemente. En especial, los europeos han tomado la liga y se han convertido en líderes de sus respectivos equipos o piezas importantes dentro de ellos.

Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic y Domantas Sabonis son algunos de los jugadores del viejo continente que han llegado a la liga estadounidense y se han convertido en los líderes de sus respectivos conjuntos. Incluso, están entre los mejores de toda la NBA. Justamente, Jokic, estrella de Denver Nuggets y actual campeón, dio su quinteto de jugadores nacidos en Europa y causó polémica por los nombres que dejó por fuera.

Los 5 del "Joker"

El serbio dio su quinteto e incluyó, junto a él, a Doncic, Bogdan Bogdanovic, Dario Saric y Nikola Vucevic. Dos serbios, un esloveno, un croata y un montenegrino conforman la alineación de Jokic, pero lo más destacado es que dejó por fuera a Antetokounmpo y a Sabonis.

Esto encendió las redes sociales debido a que los seguidores del baloncesto de la NBA consideran que "The Greek Freak" es mejor que Vucevic y se sorprendieron por no haber sido incluido por parte de Jokic. Asimismo, otros nombres como Dennis Schroder, Lauri Markkanen y Kristaps Porzingis son otros de los nombres que llamaron la atención de los fanáticos que no fueron tomados en cuenta dentro de la lista del serbio.