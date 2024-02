NBA: ¡Dardo directo! Carmelo Anthony y George Karl siguen con su disputa en redes sociales

Carmelo Anthony fue seleccionado en el Draft de 2003 por Denver Nuggets en la segunda posición y fue el principal responsable de que la franquicia de Colorado empezara a ser tomada en cuenta como un peligro dentro de la Conferencia Oeste y en toda la NBA.

Sin embargo, no todo fue color de rosas. La relación entre Anthony y su entrenador George Karl nunca fue de las mejores, y ahora los dos han caído en un enfrentamiento por redes sociales dejando ver que uno de los motivos por el cual "Melo" abandonó Denver fue por el experimentado coach. Hace unos días, el ex jugador contó algunas anécdotas en su nuevo podcast sobre Karl y a Karl no le gustó para nada ese, por lo que decidió lanzar un dardo.

Metieron a Jokic

El ex entrenador de Denver utilizó sus redes sociales para felicitar a Nikola Jokic, quien está cumpliendo 29 años de edad, y aprovechó para atacar a Anthony dentro de la publicación. "Feliz cumpleaños al campeón, el jugador de equipo definitivo y el mejor jugador en usar el número 15 en la historia de Denver", escribió Karl en su cuenta de X. Además, etiquetó a Carmelo Anthony en el tweet como un mensaje directo para el ex jugador de New York Knicks.

Hace unas semanas, Anthony había hablado sobre lo que significaba para él que Denver le haya dado su dorsal '15' a Jokic, pero que la estrella serbia no tenía nada que ver y que solo lo utilizaron para desacreditar lo que él logró dentro de la franquicia de Colorado.