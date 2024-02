NBA: ¿Más competitividad? Esto opina Anthony Edwards sobre el All-Star Game

Una de las quejas constantes que recibe el All-Star Game de la NBA es la falta de intensidad por parte de los jugadores, quienes hacen a un lado la defensa y deciden priorizar la ofensiva para el disfrute de todos los fanáticos que acuden a verlos jugar y aquellos que los ven a través de la televisión.

La directiva de la liga, encabezada por el comisionado Adam Silver, ha estado haciendo ajustes en las diferentes competencias del All-Star Weekend para hacerlas más llamativas para el público en general. Incluso, el formato del Juego de Estrellas volvió a ser entre el equipo de la Conferencia Este contra la Oeste, borrando la elección de capitanes y un Draft para formar los dos conjuntos. Asimismo, muchos de los jugadores que participan en el All-Star Game aprovechan esto como un descanso para en mitad de la temporada para afrontar el último tramo de la campaña antes de los Playoffs.

Es un "break"

El último en hablar de este tema fue Anthony Edwards, explicando la mentalidad que toman los jugadores al afrontar este Juego de Estrellas y comentando que no sabría que puede hacer la liga para que esto pueda llegar a ser más llamativo para ellos.

“Para mí, es un Juego de Estrellas, así que no creo que nunca lo vea como algo súper competitivo. Siempre es divertido. No sé qué pueden hacer para hacerlo más competitivo. Siempre es divertido. Pero no sé qué pueden hacer para hacerlo más competitivo. Es un descanso. No creo que nadie quiera venir aquí y competir”, dijo la estrella de Minnesota Timberwolves, quien fue uno de los que se mostró más relajado durante las competencias del All-Star Weekend.