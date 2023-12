NBA: ¿Infravalorado? Esto dijo Carmelo Anthony sobre las críticas en su carrera sobre su defensa (+Video)

Carmelo Anthony es, sin duda alguna, uno de los mejores anotadores de la historia de la NBA. Un alero capaz de jugar de frente y de espaldas al tablero, buen tiro de media y larga distancia, buen drible e inteligencia para buscar la ventaja ante sus defensores son características que lo convirtieron en un verdadero dolor de cabeza para todos sus rivales.

Sin embargo, uno de los puntos débiles que siempre recibió críticas de Anthony fue su defensa. Su poco esfuerzo en el costado defensivo era una constante en las conversaciones donde se incluía a "Melo" como uno de los mejores jugadores de la liga en su momento en Denver Nuggets y en New York Knicks. Incluso, su ex entrenador en Nuggets, George Karl, le dijo que era un "defensor de m*****" hace unos años tras un intercambio entre ambos no muy amistoso.

Anthony opina lo contrario

En su podcast, 7PM in Brooklyn, Anthony habló sobre este tema y destacó que fue un buen defensor durante su carrera en la NBA, pero este aspecto no era tomado en cuenta debido a su gran capacidad de cargar con la ofensiva de su equipo. "Nadie en mis dos décadas puede decir 'le rompí el c*** a Melo'", aseguró.

Además, destacó que dentro de la NBA muchos se aferran a una narrativa y busca cualquier fallo para criticar. En este caso, se refirió a que durante su tiempo en la liga siempre fue catalogado como un pésimo defensor y que esperaban hasta el mínimo error para atacarlo con eso. Asimismo, comentó que este aspecto de su carrera fue infravalorado, pero que él se mantiene firme con su postura de que nadie en todo su tiempo como jugador activo nadie pudo ante la defensa de "Melo".

Tras 19 temporadas en la NBA, Anthony se retiró y quedó en los libros de historia de la liga como el noveno mejor anotador, aunque sin ningún título en su palmarés. Esto fue un tema que ya él conversó en su podcast, restándole importancia y agradeciendo por todo lo que logró en su carrera profesional como uno de los mejores jugadores que ha tenido el baloncesto estadounidense, especialmente con el Team USA y es el jugador con más medallas de oro olímpicas de la historia.