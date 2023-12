Kendall Martin: la 'jugadora trans del Barcelona' se defiende por este veto de la FIBA que le impide jugar

Kendall Martin, conocida por muchos como 'la jugadora transgénero del Barcelona', volvió a apuntar contra aquellas regulaciones de la FIBA que le impiden ver acción con el conjunto culé en la Liga Femenina Endesa, en la que quiere competir con el filial Barça CBS B.

Martín viene sosteniendo que su pasado 'como hombre' no le garantiza ventajas sobre las jugadoras de otros equipos. "No soy mejor por haber sido hombre. Si juego en un equipo que no está al nivel sí que será superior. Y además el baloncesto no es un deporte que solo se basa en el físico, hay más allá. Más la medicación, con la que el cuerpo no aguanta tanto", dijo para el medio ABC, al tiempo que agregó: "Solo la gente que no tiene ni idea puede decir que juego con ventaja".

La situación con Martín está enmarcada en una puja con la FIBA, entidad que recomienda que en las categorías superiores no se les permita a transgéneros participar, lo que ha ocasionado que no haya podido ver acción con el Barcelona femenino en los torneos nacionales. Eso sí, Kendall si ha podido jugar en competiciones regionales, organizadas en Cataluña.

El último antecedente fue su participación con en el CEEB Tordera, en la Copa Cataluña, de la cuarta categoría estatal. En ese certamen pudo ser de la partida por ser el lado catalán quien se encargó de los preparativos. Sin embargo, al competir el quinteto en los playoff su actuación llegó a su fin porque no pudo ser autorizada.

La reciente flecha que soltó en ABC no es la única que ha lanzado a los impedimentos que tiene en niveles superiores. "En algunas categorías puede ser por mi altura o por mi capacidad de salto, pero en Liga Femenina hay jugadoras igual de altas que yo", expresó para El Mundo.

Así y todo, Martín apunta a la vía judicial para dictaminar esta situación y confiesa que tiene un grupo de juristas trabajando en su causa: "Es ilegal (la recomendación que le impide jugar), por eso todos los abogados se mueven. Lo que quiero es competir, no solo jugar o entrenar con gente que no tiene el nivel".