MLB: Carlos Carrasco realizará su segunda apertura con Atlanta y busca cifra redonda de ponches (+Video)

En la jornada de este jueves 7 de agosto, el lanzador venezolano Carlos Carrasco subirá al montículo por los Bravos de Atlanta contra los Marlins de Miami, en lo que será su apertura número ocho en la temporada 2025.

Esta será apenas su segunda salida con el equipo de Georgia, luego de haber sido cambiado recientemente desde los Yankees de Nueva York por consideraciones económicos.

Rendimiento reciente de Carlos Carrasco con Atlanta

En su primera presentación con Atlanta, "El Cookie" enfrentó a los Rojos de Cincinnati y logró lanzar seis entradas completas, permitiendo siete imparables, tres carreras limpias, dos bases por bola y logrando cinco ponches.

Foto: AP

Esta sólida actuación dejó buenas impresiones, y el venezolano buscará mantener ese nivel cuando se enfrente hoy a los Marlins de Miami en el Truist Park, estadio donde los Bravos juegan como locales y donde podrá contar con el apoyo de su afición.

Historial de Carrasco contra los Marlins y récord de ponches

De por vida, Carlos Carrasco tiene un récord favorable ante los Marlins, con cinco victorias y dos derrotas en 12 presentaciones. En esos encuentros, ha acumulado una efectividad de 3.38, lanzando un total de 64.0 innings en los que ha permitido 24 carreras limpias, otorgado 13 bases por bola y conseguido 60 ponches. Esta experiencia será clave para su desempeño frente al equipo de Miami en esta nueva salida.

Además, en su carrera en las Grandes Ligas, el oriundo de Barquisimeto ha logrado un total de 1.692 ponches, acercándose rápidamente a la marca de 1.700. Con ello, se mantiene como el cuarto lanzador venezolano con más ponches en la historia de la MLB, solo detrás de figuras destacadas como Aníbal Sánchez (1.774), Johan Santana (1.988) y Félix Hernández (2.524). Este dato resalta la importancia y consistencia del venezolano dentro de la élite del beisbol profesional.