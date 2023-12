NBA: Conoce los números que ponen a Victor Wembanyama en la historia de la liga

La gran promesa del baloncesto de la NBA y primera selección del draft Victor Wembanyama, sigue dando de que hablar en la liga en su año de novato, esta vez inscribió su nombre al libro de récords la noche de este viernes en partido frente a los Bulls de Chicago.

El joven francés logró establecer un registro que no habían podido alcanzar jugadores de la talla de Michael Jordan, Kobe Bryant o Lebron James y es que el pivot se convirtió en el jugador más joven de la historia en conseguir un partido con al menos 20 puntos y 20 rebotes.

El registro anterior estaba en manos de Dwight Howard quien lo realizó con 19 años y 342 días, mientras que la sensación de los Spurs de San Antonio lo alcanzó con 19 años y 338 días, pese a esta magnifica actuación, el equipo tejano fue derrotado y de esta manera alcanza los 16 reveses al hilo.

Adicionalmente el galo sumó otro hito a su carrera y al mejor baloncesto del mundo, el primero en conseguir 350 puntos, 50 asistencias, 50 bloqueos y 25 robos en los primeros 20 encuentros que disputa.

Wemby como es conocido le resto importancia a los logros personales, "no me importan los números, es una derrota y entonces no tienen ningún valor", recalcó la joven figura.

San Antonio marcha último en la Conferencia Oeste, donde solo han conseguido tres victorias y 18 derrotas.