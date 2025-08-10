Bono Único Familiar Agosto 2025: ¿Hasta cuándo puedes recibir el pago?

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno de Venezuela, a través de la Plataforma Patria, ha comenzado la entrega del Bono Único Familiar correspondiente a agosto de 2025. Este subsidio, enviado directamente por el presidente Nicolás Maduro, busca brindar un apoyo económico a las familias venezolanas.

¿Cuál es el monto del Bono Único Familiar de agosto?

El monto del Bono Único Familiar es de 1.890,00 bolívares. Este pago se está distribuyendo de manera directa y gradual a través de la Plataforma Patria. Los beneficiarios recibirán una notificación para que puedan aceptar el bono y transferir los fondos a sus cuentas.

¿Hasta cuándo se pagará el Bono Único Familiar?

Según la información oficial del Canal Patria Digital, la entrega del Bono Único Familiar se realizará de manera gradual y continua hasta el día 11 de agosto de 2025. Es importante que los beneficiarios se mantengan atentos a sus notificaciones en la plataforma para recibir y aceptar el subsidio a tiempo.

¿Dónde puedo encontrar más información?

Para estar al día con las últimas noticias y anuncios sobre los bonos y programas sociales, puedes seguir los canales oficiales de la Plataforma Patria en: