¿Cómo va el liderato de bateo en MLB en el 2025?

La temporada regular de la Major League Baseball está comenzando a entrar en su recta final en su edición 2025. Es por esto que es un buen momento para hablar sobre cómo está el liderato de bateo y qué tanta distancia tiene el líder de este departamento con respecto a sus principales perseguidores.

Líderes de bateo en MLB 2025

Lo primero que se tiene que tener claro es que el líder de este apartado, antes de la jornada de este lunes 8 de agosto, es el jardinero y capitán de los Yankees de Nueva York, Aaron Judge, quien tiene un promedio actual de .337 puntos con 392 turnos al bate.

En el segundo lugar, se ubica en primera base el mexicano de los Rays de Tampa Bay, Jonathan Miranda, con .316 de promedio. Seguidamente, aparece el dominicano de los Astros de Houston, Jeremy Peña, quien ha tenido un resurgir en comparación con el año anterior y su promedio es una contundente muestra de su mejoría (.315).

Un poco más abajo, en el cuarto puesto, aparece el novato sensación de los Athletics, Jacob Wilson, con .312 de promedio, y es el principal candidato a ganar el Premio a Novato del Año en la Liga Americana.

Cerrando el top 5, Freddie Freeman de los Ángeles Dodgers registra un promedio ofensivo de .305 en 393 turnos al bate y es el segundo ganador del MVP que aparece entre los primeros lugares de uno de los renglones de mayor relevancia en el mejor béisbol del mundo.

Si bien es cierto que estos lugares pueden ir cambiando con el pasar de los juegos, todo parece indicar que estos toleteros se mantendrán peleando por llegar a la cima y así quedarse con el liderato de bateo 2025 de las Grandes Ligas.

Finalmente, lo que queda claro es que el espectáculo estará garantizado de aquí al finalizar la temporada regular. Cada uno de estos bateadores es pieza importante en sus organizaciones y su rendimiento les da beneficios colectivos e individuales para esta recta final de campaña.