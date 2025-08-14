Hijo de Siete C queda listo para ganar en una del 5y6 con su ajuste del miércoles

Suscríbete a nuestros canales

El segundo meeting de la temporada 2025 llega a su fecha número 17 este domingo con una agenda de 12 carreras donde el juego del 5y6 nacional comenzará en la séptima competencia de la tarde dominical y en una de ellas correrá un producto del semental Siete C.

El ajuste del hijo de Siete que correrá en el 5y6

En la quinta de las válidas del 5y6 nacional que se va a correr a partir de las 5:10 de la tarde y ha sido reservada para machos nacionales e importados de seis y más años, ganadores de cuatro, cinco y seis carreras, van a correr diez purasangres maduros en distancia de 1.400 metros.

Uno de los ejemplares que participará en dicha carrera será el castaño de siete años, Master Shot, presentado por el entrenador José Gregorio Rodríguez con la monta del jockey profesional Francisco Quevedo para el Stud H.D.S.

Este ejemplar que no ha podido ganar este año en cuatro presentaciones va a su segunda oportunidad bajo el mando del trainer Rodríguez tiene una campaña general de cuatro victorias en 36 presentaciones es un hijo del semental norteamericano Siete C en Wild For Sure por Wild Run.

La mañana de este miércoles subió a la arena del coso de Coche y dejó parciales suficientemente necesarios para indicar una posible victoria en dicha prueba si corre al mismo ritmo que hizo el ajuste final.

Los parciales del ajuste final de Master Shot fueron:

16,3 30,3 43,3 600MTS (EP) 57,2/ 70,2// CONTENIDO Y BIEN , así lo informó la Division de Toma tiempos del INH en sus cuentas de redes sociales.