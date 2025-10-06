Caos, polémica y tensión tras finalizar el Espanyol vs Real Betis

Suscríbete a nuestros canales

El cierre del Espanyol vs Real Betis activó una secuencia de tensión que trascendió lo deportivo. Pau López, ex jugador perico, detuvo un penalti en el minuto 103 y desató una tormenta emocional. El estadio se convirtió en una olla de presión, con gradas encendidas y clima incontrolable.

Tras el pitido final, varios asistentes protagonizaron una pelea en uno de los palcos del RCDE Stadium. Un video difundido por LTV 21 muestra forcejeos entre aficionados y directivos. Las imágenes se hicieron virales, y en redes se señala la posible presencia de Joan Collet, ex presidente del Espanyol.

El club no ha emitido comunicado oficial, mientras LaLiga evalúa el incidente. La tensión no solo fue deportiva: el episodio dejó expuesta una fractura emocional que involucra históricos, directivos y la institución. El Espanyol enfrenta ahora un foco mediático que trasciende el resultado.

El penalti que desató el caos en el RCDE Stadium

El partido entre Espanyol vs Betis parecía cerrado, pero el penalti en el minuto 103 lo transformó todo. Pau López, desde el arco visitante, detuvo el disparo y activó una secuencia emocional que se trasladó de inmediato a las gradas. El estadio pasó del suspenso al caos.

El gesto posterior del portero encendió aún más el ambiente. López, exjugador del Espanyol, celebró con intensidad y, según testigos, se mofó del penal detenido. Su reacción fue interpretada como provocación por varios asistentes, y el aire simbólico del momento se volvió combustible.

Lo que siguió fue una pelea en los palcos, imágenes virales y figuras históricas implicadas. El penalti no solo definió el marcador: marcó el inicio de una fractura emocional que trascendió lo deportivo. El RCDE Stadium se convirtió en escenario de conflicto armado.