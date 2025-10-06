MLB: Los jonrones y las primeras carreras deciden los juegos en estos Playoffs (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

En octubre, los pequeños detalles suelen marcar la diferencia, pero las estadísticas de esta Postemporada 2025 de Grandes Ligas confirman una vez más que el poder y el golpe oportuno siguen siendo la moneda más valiosa. Hasta ahora, los equipos que anotan primero tienen marca de 11-6, una tendencia que resalta la importancia de tomar la delantera temprano. En series cortas y con el nivel de pitcheo que domina en esta etapa, adelantarse en el marcador significa tener el control del ritmo del juego.

El poder sigue marcando el rumbo

Según datos de Sarah Langs, los números también confirman que los jonrones continúan siendo el arma más determinante. Los equipos que superan a sus rivales en cuadrangulares tienen marca de 9-2, muy en línea con la tendencia del año pasado, cuando esa cifra fue 23-8 en todos los Playoffs. No se trata solo de volumen, sino de oportunidad, ya que cada batazo largo cambia el pulso emocional del partido y, con frecuencia, define el destino de una serie.

Hasta el momento, el 37.6% de las carreras anotadas en este mes de octubre llegaron por la vía del jonrón. Aunque el porcentaje es ligeramente menor al 41.1% de la temporada regular y al 47% del año pasado en la Postemporada, el patrón se mantiene. En un mes donde los lanzadores suelen dominar, el poder sigue siendo la forma más efectiva de romper el equilibrio.

La receta no es nueva, pero sigue vigente. Anotar primero y aprovechar el poder del bate son los dos ingredientes que más victorias producen en octubre. En un entorno donde cada error se paga caro, la capacidad de golpear temprano y fuerte sigue siendo el factor que separa a los que sobreviven de los que se despiden.