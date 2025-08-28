Keiber Coa lleva cuatro victorias en este hipódromo

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este miércoles en el hipódromo de Finger Lakes, ubicado en Nueva York, fue pletórica para el jinete venezolano Keiber Coa, quien sumó dos victorias nuevas para su haber y completó cuatro en dos días de carreras. El piloto criollo busca recortar la ventaja del líder, para así conquistar su tercer título consecutivo en este óvalo estadounidense.

Kieber Coa, quien comenzó la semana con dos triunfos el martes, por intermedio de Mr. Ripple y Shortsinthewinter, para los entrenadores Miguel Clement y Manuel Ferraro, respectivamente. Este miércoles continúo la ruta ganadora en Finger Lakes, con sus dos primeros compromisos de seis en la tarde mercuriana.

En la tercera reservada para un claiming de $13,700, a Keiber le tocó guiar al ejemplar Divorced of Course, que abonó $6.70 a ganador en la taquilla. Esta yegua de tres años, hija de Spun To Run, fue presentada por su propietario Ralph D’Alessandro, en sociedad con Michel J. McMahon. La nieta de Goldencents consigue la segunda victoria en diez presentaciones, y dejó un crono de 106”4 para .1664 metros en pista de arena.

Coa, luego le tocó llevar al parque de vencedores al ejemplar Banker Murray, en la cuarta de la jornada que se corrió por un Maiden Claiming de $13,500. Banker Murray fue presentada por Edmund Davis, para dejar crono de 76”2 para 1.200 metros. En la taquilla arrojó un pago de $7,40 a ganador. Esta potra de tres años es hija de Snow Trouble en Irish Banker por Central Banker, que sumó su primera victoria en 11 carreras oficiales para los colores de John Mc Allen.

De esta manera, el jockey venezolano Keiber Coa finaliza la semana con 48 victorias en la temporada y 484 de por vida en Estados Unidos. A partir del lunes 1 de septiembre, comienza la jornada en Finger Lakes con cupo completo en nueve carreras; luego, entre martes y miércoles, llevará seis compromisos.