Keiber Coa con la primera victoria de la semana en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

Este martes el hipódromo de Finger Lakes inicio una semana más de competencias y la segunda fecha de carreras de la semana con un triunfo del jockey venezolano Keiber Coa en la primera carrera de la programación.

Keiber Coa con victoria este martes en Finger Lakes

El jockey venezolano profesional Keiber Coa logró la victoria este martes en la primera carrera de la jornada en Finger Lakes, en un Allowance de $26.900 en distancia de 1.700 metros en la arena para purasangres de tres y más años.

Coa logró el triunfo con el ejemplar Mr Ripple, un pensionado del entrenador Miguel Clement para Legacy Racing LLC, al realizar la carrera en un tiempo de 103’3 en la distancia de la prueba y generó un pago en el dividendo de $2.30 a ganador, $2.10 el place y $2.10 el show de la carrera.

Mr Ripple es un producto de cinco años, nacido el 12 de abril del 2020, es hijo del semental Dialed In en Palace Pier pro Out of Place el cual logra su segunda victoria en tres presentaciones que ha hecho en el año y suma tres lauros en 11 carreras que ha hecho como purasangre de carreras.

Para Coa fue su victoria 45 del año en 276 montas que ha realizado en el año, y la 38 en el meeting de Finger Lakes donde va cuarto en la estadística del meeting de victorias, pero segundo en dinero producido.

El látigo criollo aún tiene varias montas que realizar la tarde de este martes y para el miércoles cumplirá seis compromisos de montas.