¡No se caigan con este dato! Hoy en Saratoga se corre el With Anticipation S Grade 3

Suscríbete a nuestros canales

La 86.ª edición del Summer Meet de Saratoga se encuentra en sus últimos días de la temporada. El With Anticipation S Grade 3, que tiene una bolsa de $175,000 y se corre a lo largo de 1,700 metros en pista de grama, es una de las once carreras que se llevan a cabo este jueves. Este evento es solo para hembras juveniles de dos años y cuenta con ocho participantes. Fíjate en los detalles del evento.

With Anticipation Stakes (G3) con una bolsa de 175 mil dólares

La séptima competencia de este viernes fue reservada para el With Anticipation S. (G3), que se correrá a lo largo de 1.700 metros en pista de grama. En ella, ocho hembras jóvenes de dos años competirán, lo que anticipa una carrera valiosa y de rango, llena de incertidumbre debido a la igualdad demostrada por estas hembras en su breve campaña inicial en la pista.

En esta carrera surge como principal candidata a la victoria Capital Partner, propiedad de Klaravich Stables, que podría darle la cuarta victoria a su entrenador, cinco veces ganador del premio Eclipse, Chad Brown, quien el año anterior se llevó el triunfo con el ejemplar Zulu Kingdom, que sería la primera de cuatro victorias de grado durante el verano de su temporada de tres años.

Capital Partner, hija de Kingman, demostró una potencia similar al anotar en su debut un triunfo en distancia 1.700 metros en césped, el pasado 2 de agosto, con Flavien Part, quien está de vuelta sobre el lomo de esta linajuda corredora, nieta de Pivotal.

No se puede descartar a Final Score, la hija de Not This Time, entrenada por el seis veces ganador de esta carrera Todd Pletcher, que viene de ganar de punta a punta en su segunda carrera, luego de un segundo puesto en el debut. Monta el inspirado Kendry Carmouche.

Sin duda, las miradas se posarán sobre Dr. Agne, una hija de Into Mischief en la campeona gramera Lady Eli, que contará con los servicios de Irad Ortiz Jr. y el entrenamiento de Cherie DeVaux, que viene de lograr una estupenda victoria en su estreno con José Luis Ortiz.

Luego surge la conducida por Junior Alvarado, Gloves Off, que pertenece al Godolphin, que sería la sorpresa del evento. Esta hija de Nyquist, presentada por Early Harty, ganó en una milla en el hipódromo de Ellis Park, el pasado mes de julio. Ojo al dato con este ejemplar.

La nómina del With Anticipation S. (G3), que se correrá a lo largo de 1.700 metros en pista de grama, con una bolsa de $175,000, la completan: Heeere’s Johnny (J. Castellano – R. Handal), Caroline St. Beat (M. Franco – M. Clement), One More Freud (R. Santana Jr. – M. Maker) y Strategic Risk (D. Davis – M. Casse).

El With Anticipation S. (G3) fue programada para la séptima de este jueves y la hora de inicio será a las 4:28 p.m.