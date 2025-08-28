Anne Hathaway sufre accidente durante un rodaje en Nueva York (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

Las escaleras de la Gran Manzana fueron testigo de un momento inesperado durante la filmación de la secuela de “El Diablo Viste a la Moda 2”, luego de que, Anne Hathaway, sufriera una aparatosa caída cuando uno de sus tacones se rompió.

La reacción de la actriz, que está de regreso como Andy Sachs, no pasó desapercibida y rápidamente se volvió viral, por lo que surge la pregunta si la caída sí fue parte de un accidente o todo estaba “fríamente calculado”.

Anne Hathaway rodó por las escaleras

Las cámaras captaron el incidente, justo cuando su elegante falda negra, combinada con blusa estampada beige, lentes de sol y tacones de tiras negros la hacían lucir impecable, hasta que el tacón cedió justo al descender por las escaleras y quedó atorado entre los peldaños.

Sin perder glamour ni dejar caer el bagel que llevaba en mano, Hathaway se levantó con una sonrisa, exclamó “¡estoy bien!” y siguió actuando como si nada hubiera pasado.

Tras la caída, bromeó con una pose al estilo gimnasta y se tomó un momento para abrazar a los miembros del equipo, aún con el tacón roto. Aunque aún no está claro si la caída formaba parte del guion, su reacción inmediata y desenvuelta ha sido celebrada por todos en el set.

El retorno de "El Diablo Viste a la Moda 2"

La producción de “El Diablo Viste a la Moda 2” arrancó en junio de 2025 en Nueva York, con el regreso del elenco original: Meryl Streep, Emily Blunt, Stanley Tucci y, por supuesto, Anne Hathaway.

A ellos se suman nuevos talentos como Lucy Liu, Justin Theroux, B. J. Novak, Pauline Chalamet, Simone Ashley, Kenneth Branagh, Rachel Bloom, Patrick Brammall y otros.

La expectativa crece, especialmente porque el estreno está previsto para el 1 de mayo de 2026, una fecha simbólica que coincide con el 20.º aniversario del estreno original.

Las primeras imágenes han dejado ver sutiles pistas sobre la trama. Se intuye una evolución en el mundo editorial de Runway, con Miranda Priestly enfrentando desafíos en una industria en transformación y Andy Sachs asomando con un estilo executive-chic.