Descubre la intensa rutina fitness de Anne Hathaway: danza, pilates y más

Anne Hathaway ha dejado atrás los entrenamientos convencionales y abrazado una vía mucho más artística y profunda: entrena cinco veces por semana con su entrenadora Monique Eastwood, quien ha logrado cambiar su vida.
Esta rutina de aproximadamente una hora no solo fortalece sus músculos, también despierta su conciencia corporal, mejorando notablemente su postura, movilidad y estabilidad de su cuerpo.
Rutina de Anne Hathaway
Estos entrenamientos entrelazan ballet, pilates, yoga y ejercicios de resistencia a través de videollamadas incluso a las cinco de la mañana, antes de sus retos laborales más apremiantes.
Lo más fascinante de este método no es solo su combinación de disciplinas, sino también su enfoque multidimensional.
Eastwood ha creado lo que llama “movimiento tridimensional”, en el que la actriz no solo se dobla, sino que también gira, estira y alcanza desde ángulos distintos, activando esos músculos de soporte profundo y generando un cuerpo más equilibrado, fuerte y funcional.
Anne ha confesado que mientras su cuerpo se fortalece y se vuelve más flexible, su perspectiva de la vida también se transforma. “A medida que me he vuelto más fuerte y flexible físicamente, mi perspectiva de la vida ha mejorado”, compartió.
El "movimiento tridimensional"
Monique Eastwood, con una formación sólida en danza escénica, pilates y yoga, construyó este método luego de adaptar su trabajo a mamás en centros comunitarios, integrando estiramientos, fuerza ligera, dinámica corporal y respiración consciente para mantener las sesiones desafiantes.
La clave de su sistema es mantener el cuerpo en constante novedad, evitando la monotonía, pues, mientras en un día se mueve con gracia como en una coreografía de danza, en otros días añade resistencia y fuerza para seguir progresando.
Además, el efecto va más allá del estudio. Esta rutina potencia el rendimiento en otros deportes y actividades y añade agilidad a deportes como tenis, golf o esquí, gracias a un core firme y a un cuerpo que responde en varios planos, no solo el vertical.