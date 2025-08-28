MLB: Cal Raleigh comienza el debate por el MVP de Liga Americana 2025

Suscríbete a nuestros canales

Falta poco para cerrar agosto en Grandes Ligas y Cal Raleigh tendrá un mes para cerrar su candidatura al MVP de Liga Americana. Ha construido una temporada fascinante a base de poder y consistencia. Si mantiene su ritmo en septiembre su galardón puede ser unánime.

Raleigh suma 50 cuadrangulares, 107 impulsadas y un OPS de .938. Podría ser el pelotero más mediático de la temporada, gracias a las marcas que ha registrado y a los récords que ha roto en 2025. Con eso en mente, podría terminar su año como MVP de Liga Americana.

Si Cal logra alzarse con el premio individual, sería el primer catcher en ganar el MVP desde Joe Mauer en 2009. Esto tiene mucho mérito porque esta campaña ha sido la pieza clave ofensiva de Marineros de Seattle, si logran la clasificación puede tener el premio asegurado.

¿Cuál es el techo de jonrones de Cal Raleigh en 2025?

Cal Raleigh registra 50 cuadrangulares en la temporada 2025 de Grandes Ligas; convirtiéndose en el receptor con más jonrones en una campaña en la historia de la liga. Además, está a solo 7 jonrones de superar a Ken Griffey Jr (56) como el máximo jonronero en una temporada para Marineros de Seattle.

Raleigh proyecta 61 cuadrangulares en la temporada, superando la marca de Griffey Jr; pero además, entraría en el club de los 60+ HR en una temporada, grupo que inmortalizó Barry Bonds, Sammy Sosa y Mark McGwire. Durante una época donde el cuadrangular mandaba.

Números de Cal Raleigh con Marineros de Seattle en 2025

Cal Raleigh ha desarrollado una de las temporadas más impresionantes de los últimos años en Grandes Ligas. El receptor ha estado en un nivel ofensivo tan poderoso que podría ser el mejor jonronero en una temporada en la historia de Seattle.

Números de Raleigh en 2025:

- 131 juegos, 492 turnos, 87 anotadas, 120 hits, 19 dobles, 50 jonrones, 107 impulsadas, 77 boletos, 156 ponches, 14 bases robadas, .244 promedio, .351 OBP, .587 SLG, .938 OPS