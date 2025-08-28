Ohtani lanza cinco entradas por primera vez en el Dodgers Stadium (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

La superestrella japonesa de Grandes Ligas, Shohei Ohtani, logró este miércoles su primera victoria de la temporada en el enfrentamiento ante los Rojos de Cincinnati. Encuentro que se disputó en el Dodgers Stadium, casa de los californianos, ante 49.199 aficionados.

Los Dodgers aprovecharon la ocasión para celebrar la destreza ofensiva de Ohtani con un booble head que conmemoraba su campaña 50-50 de 2024.

Así le fue

Shohei Ohtani trabajó por espacio de cinco episodios, en los que permitió dos imparables (uno de ellos cuadrangular), una carrera limpia, otorgó dos boletos y ponchó a nueve. Durante su actuación, el serpentinero realizó 87 pitcheos, 53 de ellos en la zona de strike y 34 malos.

El diestro utilizó su curva en 23 ocasiones, 16 veces el sweeper, 15 rectas, 11 splitter, ocho cutters, siete sinkers y siete sliders; la mayoría de sus pitcheos estuvieron entre las 74 y las 100 millas por hora.

Proporcionó casi la mitad de los 19 ponches totales de los Dodgers, un récord de la temporada para el club y un récord de la franquicia para un juego de nueve entradas desde al menos 1901.

Los números de Shohei Ohtani

Hasta la fecha, Shohei Ohtani tiene récord de una victoria y una derrota con una efectividad de 4.18 en 11 aperturas; ha permitido 32 imparables, 15 carreras limpias, tres cuadrangulares, otorgado siete boletos y ponchado a 44 rivales. Los contrarios conectan para .256.

Su anterior salida, ante los Rockies de Colorado, el diestro trabajó por espacio de cuatro entradas, en los que permitió nueve imparables, cinco carreras limpias, no otorgó boletos y ponchó a tres.