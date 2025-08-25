MLB: Shohei Ohtani se une a lista anual de primeros bates en Grandes Ligas

Shohei Ohtani está alcanzando otro año histórico con Dodgers de Los Ángeles. En 2025 ya tiene un impresionante registro como primer bate, posición que exige explosividad y consistencia. Características que unen al japonés a un importante élite de primeros bates en Las Mayores.
NOTAS RELACIONADAS
Ohtani en la victoria 8-2 de Dodgers contra Padres de San Diego registró: 4 turnos, 2 anotadas, 1 hit, 1 jonrón, 1 impulsada, 1 boleto, 2 ponches Con esos números fue determinante para la victoria, pero además, ese cuadrangular lo une un grupo de primeros bates con poder.
Shohei llegó a los 41 jonrones como primer bate, igualando la marca de Ronald Acuña Jr en 2023. El japonés necesita un vuelacerca para ser el primer bate con más cuadrangulares en una campaña. Donde habrá superado a la crema y nada de los primeros bates de la MLB.
Top 5 Primeros bates en con más jonrones por temporada en Grandes Ligas
A lo largo de la historia el primer bate se ha caracterizado en ser un detonante ofensivo. Enfrenta al lanzador en frío y puede marcar la pauta del enfoque que tiene el lineup para ese juego. Su disciplina, visión y capacidad para embasarse lo convierten en pieza clave de la ofensiva.
Ahora bien, esa velocidad y contacto que hacía especial a un primer bate, ha mutado a ser una figura de poder. Hoy Ohtani o el mismo Acuña Jr abren juegos con cuadrangulares; rompiendo el libreto tradicional y convirtiéndolos en una amenaza desde le primer lanzamiento.
Top 5 primeros bates con más jonrones por temporada
- Shohei Ohtani - 2025: 41 HR
- Ronald Acuña Jr - 2023: 41 HR
- George Springer - 2019: 39 HR
- Alfonso Soriano - 2006: 39 HR
- Kyle Schwarber - 2024: 38 HR
Números de Shohei Ohtani con Dodgers de Los Ángeles en 2025
Shohei Ohtani ha estado en un rol bastante importante a lo largo del 2025. Su ofensiva se ha mantenido regular, pero no es tan explosiva como en 2024. En una temporada donde ha tenido que volver a su mejor versión como lanzador ha descuidado algunos registros ofensivos, pero sus números siguen siendo élite.
Números de Ohtani en 2025:
- 128 juegos, 496 turnos, 122 anotadas, 129 hits, 17 dobles, 8 triples, 45 jonrones, 84 impulsadas, 87 boletos, 154 ponches, 17 bases robadas, .280 promedio, .389 OBP, .619 SLG, 1,008 OPS
Números de Ohtani como primer bate en su carrera:
- 271 juegos, 1047 turnos, 236 anotadas, 302 hits, 45 dobles, 17 triples, 90 jonrones, 193 impulsadas, 71 bases robadas, 166 boletos, 304 ponches, .299 promedio, .388 OBP, .622 SLG, 1.010 OPS