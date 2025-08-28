Resultados MLB: 27 de agosto de 2025 (+video)

Suscríbete a nuestros canales

En el "Ombligo" de semana se llevó a cabo una interesante jornada en el beisbol de las Grandes Ligas y ante las novedades en cada recinto, hay que chequear todos los resultados.

La principal característica en esta fecha, fue la buena producción de carreras, incluso los Rangers de Texas anotaron hasta 20 rayitas y los cuadrangulares llovieron por todos lados.

Resultados de la MLB:

- Nacionales de Washington 2-11 Yankees de Nueva York

- Marlins de Miami 1-12 Bravos de Atlanta

- Rays de Tampa Bay 3-4 Guardianes de Cleveland

- Padres de San Diego 3-4 Marineros de Seattle

- Medias Rojas de Boston 3-2 Orioles de Baltimore

- Mellizos de Minnesota 8-9 Azulejos de Toronto

- Phillies de Philadelphia 0-6 Mets de Nueva York

- Cascabeles de Arizona 3-2 Cerveceros de Milwaukee

- Reales de Kansas City 12-1 Medias Blancas de Chicago

- Piratas de Pittsburgh 2-1 Cardenales de San Luis

- Angelinos de Anaheim 3-20 Rangers de Texas

- Rockies de Colorado 0-4 Astros de Houston

- Rojos de Cincinnati 1-5 Dodgers de Los Angeles

- Cachorros de Chicago 3-12 Gigantes de San Francisco

- Atléticos de Oakland 7-0 Tigres de Detroit.