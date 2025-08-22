El Nashville Derby Invitational tendrá a 4 participantes del Kentucky Derby

Suscríbete a nuestros canales

Los 12 invitados originales al Nashville Derby Invitational (G3) de Kentucky Downs incluyen al ganador del Belmont Derby (G1), Test Score, el vencedor en Gran Bretaña (G2), Wimbledon Hawkeye, y los participantes del Kentucky Derby, Sandman, Burnham Square, Tiztastic y Final Gambit.

Nashville Derby Invitational (G2) con una bolsa de $2 millones

Nashville Derby Invitational (G2) con una bolsa de $2 millones, en distancia de 2.100 metros en pista de grama, está programa para el sábado 30 de agosto en Kentucky Downs. Este lunes 25 de agosto serán sorteados los puestos de salidas. Si no se acepta la invitación para ninguno de los 12 primeros, se están considerando otros caballos y podrían ser invitados para la carrera.

El Nashville Derby Invitational (G2), es la carrera de césped más lucrativa de Estados Unidos, fuera de la Breeders' Cup. La bolsa ofrecida la convierte en la carrera más lucrativa que se celebra en un hipódromo, después del Derby de Kentucky de $5 millones, con una bolsa base de $2 millones igualando a la del Preakness y el Belmont Stakes.

El campo promete reunir una mezcla intrigante de caballos de césped probados, con el ganador del Arkansas Derby (G1) Sandman y el ganador de Blue Grass (G1) Burnham Square probando el césped por primera vez.

Rivales de alto poder y consistencia tendrá el Nashville Derby

Test Score, de Amerman Racing, se ha consolidado como uno de los mejores potros de 3 años de Estados Unidos en césped. Entrenado por Graham Motion, Test Score comenzó su primavera con una victoria en el Transylvania (G3) de Keeneland, un buen segundo puesto en el American Turf (G1) de Churchill Downs, una impresionante victoria en el Belmont Derby y, más recientemente, un tercer puesto por medio cuerpo en el Saratoga Derby (G1).

El entrenador James Owen espera que Wimbledon Hawkeye pueda replicar la victoria del año pasado en el Derby de Nashville, con el jinete de Bellum Justum en Kentucky Downs, Frankie Dettori, el legendario jinete europeo que pospuso su retiro anunciado a finales de 2023 para correr en Estados Unidos.

El entrenador Mark Casse confía en que Sandman dependa menos del ritmo en la hierba, lo que le permitirá mostrar el gran impulso final que tuvo en el Derby de Arkansas. Sandman también terminó séptimo en una carrera problemática en el Derby de Kentucky.

Casse también presenta a Tomasello, quien se ganó un lugar garantizado en el Derby de Nashville al ganar el Kentucky Downs Preview Nashville Derby de $250,000 en Ellis Park.

Burnham Square, que llegó en las últimas carreras y quedó sexto en el Derby de Kentucky y quinto en Haskell (G1) de Monmouth Park en su última salida. Tiztastic ganó dos carreras en 10 días en Kentucky Downs el año pasado: una carrera con premio de $250,000 para caballos que participaron en la subasta de yearlings de Keeneland en septiembre de 2023, seguida de una victoria en la Kentucky Downs Juvenile Mile de $1 millón.

Final Gambit, cuarto en el Derby de Kentucky, tuvo su mayor éxito al ganar el Jeff Ruby Steaks (G3) sobre la superficie sintética de Turfway Park. El caballo entrenado por Brad Cox intentará conseguir su primer triunfo en césped tras dos quintos puestos, en el Belmont Derby y el Saratoga Derby en sus dos últimas carreras.