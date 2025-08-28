Relevista cubano Adrián Morejón en los libros de historia del beisbol cubano (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Los Padres de San Diego no solo se han afianzado en su poderío ofensivo o en su pitcheo abridor, sino también en su relevo; entre los que destaca el zurdo cubano Adrián Morejón.

El relevista antillano consolidó una marca histórica para lanzadores cubanos en Grandes Ligas desde la década de los años sesenta, con su victoria del pasado martes ante los Marineros de Seattle.

El récord de Morejón

Morejón ha sido utilizado exclusivamente como relevista en sus 63 apariciones de la campaña, igualando registros de figuras como Minnie Rojas (12 victorias y nueve derrotas en 1967) y Mike Fornieles (10 ganados y cinco perdidos en 1960), ambos sin registrar aperturas en esas temporadas.

En lo que va de campaña, 36 lanzadores han alcanzado al menos 10 triunfos, y Morejón es el único que no ha iniciado partido alguno, evidenciando su impacto viniendo desde la zona de calentamiento.

Desde 2021, apenas ocho pitchers en toda la MLB han conseguido esa cifra sin abrir juegos, y el zurdo mayabequense se une a esa selecta lista, ratificando su rol clave como brazo confiable en momentos decisivos.

Morejon tiene marca de 10 ganados, cuatro perdidos con 1.78 de efectividad en 63 compromisos; ha permitido 36 imparables, 12 carreras limpias, un jonrón, ha otorgado 12 boletos y ponchado a 63 contrarios.