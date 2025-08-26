Muere figura destacada de la música norteña a los 72 años

Suscríbete a nuestros canales

Pasada la tarde de este 26 de agosto, se anunció el fallecimiento de Manolo Morales a los 72 años. El cantante fue uno de los fundadores y figura clave en el éxito de Los Rieleros del Norte, quienes lloran su muerte.

La noticia fue confirmada a través del Instagram de la agrupación dedicando un sentido mensaje de despedida. “Nos llegó la noticia que jamás queríamos haber recibido, pero a la misma vez, sabiendo que nos llegará a todos algún día”, escribieron en primera parte.

“Podemos tener miles y miles de batallas, diferencias, conflictos y desacuerdos. Pero en este caso, no puedes evitar mirar atrás a todo eso y sentarte con la misma persona con la que tuviste todos esos desacuerdos y ver el otro lado. Los logros, los premios, las metas alcanzadas, los nuevos récords rotos, los hermosos recuerdos que todos olvidamos demasiado rápido. El “¿Te acuerdas cuándo?” y toda la sala comienza a reír”, agregaron.

Por ahora sus familiares no han emitido un comunicado oficial sobre las causas de la muerte de Manolo Morales.

Legado musical

Manuel Morales Delgado, conocido como “El Rielero Mayor”, dejó un gran legado a lo largo de toda su trayectoria musical, al fundar Los Rieleros del Norte en 1979 y, más tarde, El Primo Manolo y Sus Rieleros.

Su carrera inició en Texas cuando trabajaba en las vías del tren. Desde entonces la idea de formar una agrupación dominó su mente hasta lograrlo en 1979 al fundar Los Rieleros del Norte, siendo en la actualidad uno de los más influyentes en la música norteña.